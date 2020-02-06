Sancaktepe'de sokak hayvanları, sıcak yuvalarına kavuştu

Sancaktepe Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına önceden belirlenen yerlerde evler yaptı. Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Artık soğuklarda hayvanlarımız dışarıda kalmayacak" dedi.

Havaların soğuması ve kış mevsiminin iyice hissedilmesiyle birlikte sokak hayvanlarının barınma ve yiyecek problemlerini çözmek adına Sancaktepe Belediyesi, 38 noktada mama ve yuva desteği sağladı. Başkan Şeyma Döğücü de hayvanlara mama ve yuva desteği sağlanırken, ekiplerle birlikte gözlem yaparak detaylı incelemelerde bulundu.

"SOĞUKLARDA HAYVANLARIMIZ DIŞARIDA KALMAYACAK"

Belediye ekiplerinin önceden belirlediği yerlerde sokak hayvanlarına hem mama verildi hem de ahşap evler yapıldı. Sokak hayvanlarının, hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü bu günde dışarda kalmamaları adına yaptıkları farkındalık için Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "İlçemizin belli noktalarına kedi evlerinizi yerleştiriyoruz. Onlara mamalar koyacağız. Çocuklarımız geliyor, gençlerimiz geliyor buralara. Onlarda kedilerimize mama verecekler. Burada hem barınacak hem de karınları doyacak. Bunu ilçemizin muhtelif yerlerinde başlattık. Artık soğuklarda hayvanlarımız dışarıda kalmayacak inşallah" diye konuştu.

38 AYRI NOKTADA MAMA VE YUVA

Sokak hayvanlarına sağlanan yuva ve mama desteğinin 38 ayrı noktada uygulandığı bildirildi. Ayrıca hayvanlar için yapılan bu uygulama içerisinde haftanın belirli günlerinde mama desteğinin sağlanacağı ifade edildi.