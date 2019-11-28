Haberler » Güncel » Sancaktepe'de tırın çarptığı yaya öldü - Haber

Sancaktepe'de tırın çarptığı yaya öldü

Sancaktepe'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

28.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:32Sancaktepe'de tırın çarptığı yaya öldü
'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İ.C idaresindeki 34 FD 9910 plakalı tır, Hoca Nasrettin Caddesi'nde yönüne seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik çıkmayan 60 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü gözaltına alınırken kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Sancaktepe, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:32 Ohri Ali Paşa Cami'nden 107 yıl sonra ezan sesi yükseldi
22:32 Kurtulmuş: herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz
22:32 TRT World Citizen Ödül Töreni
22:30 DHA YURT BÜLTENİ-26
22:30 İstanbul'da su fiyatlarındaki artış talebi reddedildi
22:05 Bakan Turhan'dan Atlas Global açıklaması: Önceliğimiz yolcuların mağduriyetlerini gidermektir
21:52 Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, Esra Erol'u da soymuşlar!
21:15 CHP'li Vefa Ülgür ihraç talebi ile disipline gönderildiğini duyurdu
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
20:44 İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
12:05 Belediye Başkanı Kaplan, çocuklar için bizzat mesai harcıyor
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 22:33:53