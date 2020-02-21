Haberler » Güncel » Sancaktepe'de trafik kazası: 1 yaralı - Haber

Sancaktepe'de trafik kazası: 1 yaralı

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

21.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:20Sancaktepe'de trafik kazası: 1 yaralı
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sancaktepe TEM yan yolda seyir halinde olan Muhammed V'nin kullandığı 34 BIL 439 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü otomobile sıkışırken olay yerine polis, itfaiye ve sağılık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü Muhammed V. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu, Sancaktepe, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 20:11:28