Sancaktepe'de trafik kazası: 2 yaralı
Kaza yapan araçtan görüntü Yaralının araçtan çıkarılması Ekiplerin çalışması Yaralının ambulansa sevki Olay yerinden görüntüSancaktepe'de trafik kazası: 2 yaralı İSTANBUL (AA) – Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
20.03.2020 05:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 05:33
Kaza yapan araçtan görüntüYaralının araçtan çıkarılmasıEkiplerin çalışmasıYaralının ambulansa sevkiOlay yerinden görüntü
Sancaktepe 'de trafik kazası: 2 yaralıİSTANBUL (AA) – Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
TEM Otoyolu Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra Kavşağı yakınında Mert Aslan'ın kullandığı 34 PU 3066 otomobil, İsa Gerçek idaresindeki 52 K 0976 kamyonete arkadan çarptı.
Kazada sürücüler Aslan ile Gerçek ağır yaralandı.
Yaralılar Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sancaktepe 'de trafik kazası: 2 yaralıİSTANBUL (AA) – Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
TEM Otoyolu Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra Kavşağı yakınında Mert Aslan'ın kullandığı 34 PU 3066 otomobil, İsa Gerçek idaresindeki 52 K 0976 kamyonete arkadan çarptı.
Kazada sürücüler Aslan ile Gerçek ağır yaralandı.
Yaralılar Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Etiketler : Sancaktepe, Samandıra, Güncel