Sancaktepe'de trafik kazası: 4 yaralı

Sancaktepe'de iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Caddesi ile Altınordu Caddesi kesişiminde seyir halinde olan, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 AER 260 plakalı otomobil ile 34 TU 2924 plakalı araç çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4 kişi yaralanırken araçlara sıkışa

Kazada yaralanan 4 kişiden 3'ü araçlara sıkış araçlarda sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçlarda sıkışan vatandaşları çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından çekicilerle yoldan kaldırılırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA