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Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti

İstanbul Sancaktepe'de yaklaşık bin öğrencinin eğitim gördüğü Perran Kutman İlköğretim Okulu'nda okul müdürünün öğretmenlerle sürekli sorun yaşamasını protesto eden veliler ve öğrenciler, okul önünde eylem yaptı.

12.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:04

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe

İstanbul 'deki Perran Kutman İlköğretim Okulu'nda öğrenciler ve velileri, okul müdürünü protesto etti.

VELİLER, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR

Müdürün okulda görevli öğretmenlerle sürekli sorun yaşadığı ve öğretmenlerin müdürün bu tutumu nedeniyle sürekli tayinlerini istediğini öne süren öğrenci velileri, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmasını istiyor.

"MÜDÜR İSTİFA" TEZAHÜRATLARI

Okul önünde toplanan "Temiz bir okul istiyoruz", "Mobbingci müdür istemiyoruz" şeklinde pankartlar açan öğrenci velileri, "Müdür istifa" sloganları attı. Okul önünde müdürü protesto eden öğrenci velilerinden biri "Sadece öğretmenlerimiz değil, bizler de ilçe milli eğitim müdürlüğüne sayısız şikayet dilekçesi verdik. Ancak hiçbir sonuç çıkmadı. Yetkililer duysun sesimizi. Bu sorunun acilen çözülmesini istiyoruz" dedi.

"İNŞALLAH TACİZE UĞRARSIN"

Öte yandan ismini açıklamak istemeyen öğretmenlerden biri de yakın zamanda okul müdürüyle bir tartışma yaşadığını belirterek "Bana 'İnşallah tacize uğrarsın' şeklinde hakarette bulundu" ifadelerini kullandı.

İşte okul önündeki eylemden kareler;

Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti

Sancaktepe, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (7)
ANALİZCİ:sorunu kaynağından çözelim ya müdür müdür yardımcısı okul maliye işlerini üniversitede öğretim yönetimi ve işletmenliği bölümü kuracaklar oradan mezun olanları atayacaklar. işi bilmeyini atarsan sorun yaşarsın hep. eğitimcilik başka iş yönetimcilik başka iş. kesin bunlar önceden öğretmen olan birisidir onada zamanında neyapıldıysa şimdi oda altındakilere yapıyor.
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ADAM:Bu müdürleri kim aradı herkes biliyor
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ADINIZI YAZIN:PEYGAMBERİMİZ BİR HADİSİNDE ŞÖYLE BUYURUYOR: YA ÖĞRETEN YA ÖĞRENEN YA DİNLEYEN YADA İLMİ SEVEN OL. BEŞİNCİSİ OLMA HELAK OLURSUN
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ÇAĞDAŞ:Öğretmene içeriye giriş zili çaldı dersen, Bu çocuk neden okuyamadı dersen, Öğretmen veliye maşallah bu çocuklar zehir gibi ama müdür ortamı bozuyor dediğinde, veliler de seni savunmaz. Aha böyle kalırsın ortada !!!!!!
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METEHAN:millet sahipsiz
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FALANA FİLANA DÜŞMEYELİM:bak ne olacak söyleyeyim, bu müdürü alacaklar başka okula verecekler. Başkalarına musallat olacak buna da çözdük diyecekler.
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GÜLCAN:Bazı insanlar haketmiyor bazı makamları
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