Sancaktepe'de yangın
Sancaktepe'de bir iş yerinin giriş katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
31.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:26
Sancaktepe 'de bir iş yerinin giriş katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Durak Sokağı'nda faaliyet gösteren iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edilirken, içeride bulunanlardan biri çocuk üç kişi dumandan etkilendi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 3 kişi ayakta tedavi edildi.
Yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Durak Sokağı'nda faaliyet gösteren iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edilirken, içeride bulunanlardan biri çocuk üç kişi dumandan etkilendi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 3 kişi ayakta tedavi edildi.
Yangında maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Etiketler: Fatih Mahallesi, Sancaktepe, İtfaiye, Güncel