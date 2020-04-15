Sancaktepe'de yapılan hastanene inşaatındaki son durum havadan görüntülendi
Sancaktepe'de yapımı süren bin yataklı hastanenin yapımı hızla sürüyor.
15.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sancaktepe'ye bin yataklı hastane yapılacağının açıklamasının ardından hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İnşaatın dokuzuncu gününde hastane zeminine beton dökmek işleminin hızla devam ediyor. Hastane inşaatında ise gelinen son nokta havadan görüntülendi. Görüntülerde hastane zeminine beton döküldüğü görülürken, çok sayıda kamyonun hastane inşaat alanında olduğu görülüyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Güncel