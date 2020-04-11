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Sancaktepe'de yapılan salgın hastanesinin yapımı devam ediyor

Sancaktepe'de yapılan salgın hastanesinin yapımı devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda hastane yapılacağını belirtmişti.

11.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:38
Sancaktepe'de yapılan salgın hastanesinin yapımı devam ediyor
Sancaktepe 'de yapılan salgın hastanesinin yapımı devam ediyor
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda hastane yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe'de yapılacak olan 1000 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları 5. gününde de hızla devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 5. gününde de birçok iş makinesi ve kamyon inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Genel
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