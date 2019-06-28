28.06.2019 17:44
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SANCAKTEPE'DE YOL KENARINDA DEHŞET: KADINI BAŞINDAN VURDU (1)

SANCAKTEPE

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de araçtan indirilerek başından vurulan kadın hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de araçtan indirilerek başından vurulan kadın hayatını kaybetti.
Sancaktepe , Şile- Kurtköy bağlantı yolunda bir şüpheli arabada tartıştığı kadını yol kenarında indirip, başından pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, saldırgan otomobiliyle kaçtı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler



Kaynak: DHA
DHA , Sancaktepe , Güncel

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