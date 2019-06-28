28.06.2019 18:50
Haberler » Güncel » Haber

SANCAKTEPE'DE YOL KENARINDA DEHŞET: KADINI BAŞINDAN VURDU (2)

SANCAKTEPE

-Kadını vurup, olay yerinden kaçan saldırgan da aynı silahla intihar etti.

-Kadını vurup, olay yerinden kaçan saldırgan da aynı silahla intihar etti.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA-SANCAKTEPE'de araçtan indirilerek başından vurulan kadın hayatını kaybederken, kadını vuran saldırgan intihar etti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Sancaktepe , Şile- Kurtköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şile istikametine giden otomobilde bulunan bir kadınla erkek arasında bilinmeyene bir nedenle tartışma çıktı. Otomobili durduran şüpheli kadını yol kenarında indirip, başından pompalı tüfekle vurdu. Saldırgan otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri olay yerini şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil aradı.
Hayatını kaybeden kadının cesedi incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan olay yerinden otomobille kaçan saldırganın da aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
Kurtköy , Şile , Sancaktepe , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:42 300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı
19:41 GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı
19:39 Ordu'da trafik kazası: 7 yaralı
19:39 İSTANBUL BOĞAZI'NDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN DENETİM YAPILACAK
19:38 Celal Uzunkaya: 6 ayda 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakaladık
19:38 Mersin merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu
19:37 Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya - 6 ayda 30 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi