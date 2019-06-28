Sancaktepe'de yol kenarında dehşet: Kadını başından vurdu (2)

Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA-SANCAKTEPE'de araçtan indirilerek başından vurulan kadın hayatını kaybederken, kadını vuran saldırgan intihar etti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sancaktepe , Şile- Kurtköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şile istikametine giden otomobilde bulunan bir kadınla erkek arasında bilinmeyene bir nedenle tartışma çıktı. Otomobili durduran şüpheli kadını yol kenarında indirip, başından pompalı tüfekle vurdu. Saldırgan otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri olay yerini şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil aradı.

Hayatını kaybeden kadının cesedi incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan olay yerinden otomobille kaçan saldırganın da aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.



