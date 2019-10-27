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Sancaktepe'deki gasp zanlıları yakalandı

Sancaktepe'de, evine girdikleri Pakistan uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

27.10.2019 15:34Sancaktepe'deki gasp zanlıları yakalandı
Sancaktepe'de, evine girdikleri Pakistan uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de, Pakistan uyruklu Noman S'nin cep telefonunun, Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'ndeki evine gelen silahlı 4 kişi tarafından cep telefonunun gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Polis, kimliklerini tespit ettiği Enes T. (23), Yusuf T. (20), Serhat A. (18) ve Abdurrakip E'yi (18) Yenidoğan Mahallesi'nde, bir araçta yakaladı.
Şüphelilerle birlikte, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yusuf T. ve Serhat A. tutuklandı, Abdurrakip E. ve Enes T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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