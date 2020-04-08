Sancaktepe'deki hastane çalışmaları havadan fotoğraflandı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor.
08.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:29
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor. Sancaktepe 'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde sürüyor. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile yapılan çalışmalar havadan fotoğraflandı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Sancaktepe, Kabine, Güncel