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SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNA YAPIMI BAŞLADI

SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNA YAPIMI BAŞLADI (Havadan görüntülerle)Haber-Kamera Ramazan EĞRİ- Ali AKSOYER Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKoronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı.

16.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:28
SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNA YAPIMI BAŞLADI (Havadan görüntülerle)
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ- Ali AKSOYER Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe 'deki bin yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı. Çalışmalar havadan görüntülendi.
Koronavirüsle mücadelede çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da iki noktada sahra hastaneleri yapılacağının açıklanmasının ardından inşaat çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde zemin betonu dökülen inşaatta, temelin tamamlanmasının ardından tek katlı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı. Çok sayıda iş makinesinin ve işçinin çalıştığı inşaat alanında binaları oluşturacak metal iskeletler oluşmaya başladı. SANCAKTEPE’DEKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNA YAPIMI BAŞLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Sancaktepe, İstanbul, Güncel
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