SANCAKTEPE'DEKİ HASTANEYE ADI VERİLEN PROF. DR. FERİHA ÖZ'ÜN OĞLU KONUŞTU

SANCAKTEPE'de salgın hastanesine adı verilen Prof. Dr. Feriha Öz'ün oğlu Prof. Dr. Ferhan Öz, "Üzüntümü bir nebze azaltan, Sayın Cumhurbaşkanımız annemin ismini ilelebet yaşatabilmek için bir acil durum hastanesine onun ismini vermeyi uygun görmesi" dediİstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi...

30.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:19
SANCAKTEPE'de salgın hastanesine adı verilen Prof. Dr. Feriha Öz'ün oğlu Prof. Dr. Ferhan Öz, "Üzüntümü bir nebze azaltan, Sayın Cumhurbaşkanımız annemin ismini ilelebet yaşatabilmek için bir acil durum hastanesine onun ismini vermeyi uygun görmesi" dedi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında koronavirüse yakalanarak 2 Nisan'da hayatını kaybetti. Hocaların hocası olarak bilinen Feriha Öz'ün adı Sancaktepe'de yapılan acil durum hastanesine verildi. Hastanenin açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
"SEVGİLİ ANNEMİN KAYBININ BENDE AÇTIĞI ACIYI SİZE TARİF EDEMEM "
Açılışta yer alan ve Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile hastaneyi gezen Prof. Dr. Ferhan Öz açıklamalarda bulundu.
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ferhan Öz, "Sevgili annem Prof. Dr. Feriha Öz'ü 2 Nisan günü koronavirüs hastalığından dolayı kaybettik. Annem patoloji profesörüdür, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uzun yıllar patoloji profesörü olarak uzun yıllar ana bilim dalı başkanlığı yaptı. Kendisini patoloji bilim dalına adamış, öğrencilerine adamış olan bir kişidir. Genç yaştan beri bana her zaman yol gösterici olmuştur. Sevgili annemin kaybının bende açtığı acıyı size tarif edemem. Bu üzüntümü bir nebze azaltan sayın Cumhurbaşkanımız, annemin ismini ilelebet yaşatabilmek için bir acil durum hastanesine onun ismini vermeyi uygun gördü. Kendisine şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Çok mutlu olduk ailece. Bu süreçte canla başla çalışan sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya özel bir teşekkür iletmek istiyorum" dedi.
" DÜNKÜ AÇILIŞTA 46 BUÇUK GÜNDE BİTEN İNANILMAZ MODERN BİR HASTANE GÖRDÜM "
Sancaktepe Acil Durum Hastanesi'nin açılışına katılan ve hastane hakkında da konuşan Ferhan Öz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuya çok önem verdi ve hastanenin dün açılışı yapıldı. İnanılmaz modern bir hastane gördüm. Gerçekten hayret ettim çünkü bir iki odayı göstermelik olarak belki hazırlayabilirlerdi açılış için ama bütün hastaneyi hazırlamışlar. Bin 8 tane oda hepsi yoğun bakım yatağı haline gelebilecek mükemmel bir hastane yapmışlar. 4 MR'ı, 4 BT'si, 16 ameliyathanesi bir de helikopter ve uçak pistine de şaşırmadım değil. Sayın Cumhurbaşkanım gerçekten çok nazik davranış biçimi içerisinde bu konuyu gündeme getirdi. Kendisiyle karşılıklı görüştük. Gerçekten çok onur duyacağım bir görüşme oldu. Bizlere, aileye ve sağlık çalışanlarına orada çok anlayışlı ve duygular bir konuşma yaptı. " şeklinde konuştu.
"BABAMA VE ANNEME SÖYLEMEK İSTERDİM "
Annesinin isminin bir hastaneye verileceğini televizyon izlerken öğrendiğini belirten Ferhan Öz, " Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyonlardaki ilk açıklamasında ilk defa orada duydum bende çok onur duydum ve inanılmaz bir sevinç duydum. Keşke annem yaşasaydı ve bütün bunlar olmasaydı. Kız kardeşimde bende biz onu çok arıyoruz. Bu haberi duyduğumda ilk olarak anneme ve babama söylemek istiyordum, her ikisinde kaybettim. Dolayısıyla bu haberi Sayın Cumhurbaşkanın annemin ismini bir hastaneye vereceğini özellikle babama söylemek isterdim, annemin kendisine söylemek isterdim. Maalesef bunu söyleyebileceğim aile büyüklerim bile kalmadı diyebilirim "diyerek ifade etti.
Feriha Öz'ün kızı Prof. Dr. Fulya Öz Puyan ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Pataloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor. SANCAKTEPE’DEKİ HASTANEYE ADI VERİLEN PROF. DR. FERİHA ÖZ’ÜN OĞLU KONUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sancaktepe, Ferhan Öz, Güncel, Haber

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