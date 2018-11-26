Sancaktepe'deki Helikopter Faciasında Şehit Olan Askerlerimizin Aileleri Acı Haber Karşısında Yıkıldı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Kara Pilot Albay Gökselin Saylan, Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın ailelerine acı haberler verildi.

ŞEHİDİN BURSA'DAKİ AİLESİ ACI HABERİ ALDI

İstanbul Sancaktepe'de UH- 1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Şehit askerlerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in acı haberi, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi Afacan Sokak'ta oturan ailesine, askeri yetkililerce verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Ayşegül, babası Ayhan ve erkek kardeşi İlyas (26) Yurtsever, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Şehit Yurtsever'in oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in, 15 Temmuz 2017 tarihinde Şebnem Yurtsever ile hayatını birleştirdiği ve eşiyle İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İstanbul'da, eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Gökselin Saylan'ın, Ankara'daki baba evine ateş düştü.

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Gökselin Saylan'ın acı haberi, Anıttepe Kızılcık Sokak'ta yaşayan babasına sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Askeri yetkililer, 2 çocuk sahibi baba İsmet Saylan'a oğlunun şehit olduğu haberini verdi. Baba Saylan, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı.

Bu arada şehidin cenazesinin ailesinin vereceği karardan sonra Ankara veya İstanbul'da yarın toprağa verileceği bildirildi.

BİTLİSLİ ŞEHİDİN AİLESİNİN ZOR ANI

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın (49), Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

İstanbul Sancaktepe'de UH- 1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın şehit olduğu haberi, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budakaltı Köyünde oturan ailesine iletildi. 5 kızkardeşi bulunan Şahin Aslan'ın şehadet haberini alan Aslan ailesi, büyük acı yaşadı. Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Şahin Aslan'ın babası Adem Aslan'ın da emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları taziyeye geldi. Baba Adem Aslan ve aile fertleri, acı haberin ardından İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Şehit Aslan'ın yarın memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenecek törenin ardından, Budakaltı Köyü'nde toprağa verileceği bildirildi.

ŞEHİT ATEŞİ TEKİRDAĞ'A DÜŞTÜ

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın (45) annesi Şermin Şaylan'a (82) acı haber verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Şaylan, gözyaşı dökerken, "Oğlum beni çok severdi, bir gün bile üzmedi. Oğlum cennete gitti" dedi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki yazlık evinde kalan Şermin Şaylan'ı, Mardin'de görev yapan polis oğlu arayıp, ağabeyi Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olduğunu söyledi. Acı haberi alan anne Şermin Şaylan, gözyaşı döküp, baygınlık geçirdi. Yakınlarının ihbarıyla gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şehit annesi Şermin Şaylan, tedaviye alındı. Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Murat Tatlı ve Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, şehit annesi Şermin Şaylan'ı acil serviste ziyaret ederek başsağlığı diledi. Anne Şaylan, oğlunun kendisini bir gün bile üzmediğini ifade ederek, "Oğlum beni çok severdi, bir gün bile üzmedi. Şehit olan askerlerimizin ardından çok üzülürdüm. Benim de başıma geleceğini hiç aklıma getirmemiştim. Oğlum cennete gitti" dedi.

Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Şermin Şaylan, yakınlarıyla birlikte ambulansa bindirilerek oğlunun İstanbul'daki evine götürüldü.

İstanbul Sancaktepe'de UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Gökselin Aytural Şaylan'ın, İstanbul Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olan Alev Şaylan ile 15 yıllık evli olduğu ve 10 yaşında bir çocukları bulunduğu belirtildi.