SANCAKTEPE'DEKİ PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ YARIN AÇILIYOR

SANCAKTEPE'DEKİ PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ YARIN AÇILIYOR (Havadan görüntülerle)Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL, (DHA)Koronavirüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı.

28.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:05
SANCAKTEPE'DEKİ PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ YARIN AÇILIYOR (Havadan görüntülerle)
Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL, (DHA)
Koronavirüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Yarın açılması planlanan hastane havadan görüntülendi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 9 Nisan'da temeli atılan ve yapımı süren Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Yarın açılması planlanan hastanenin açılmadan önceki son hali havadan görüntülendi.
Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı inşaat alanında yoğun hareketlilik olduğu görüldü. İşçiler, çok sayıda vinç, iş makinesi ve kamyonların yer aldığı sahada hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşkedeki toprak alanlara ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 184 bin metrekare alana kurulacak hastanenin bin 8 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanıyor. Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen, 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası, gerekli durumlarda yoğun bakım odasına dönüştürülebilecek. SANCAKTEPE’DEKİ PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ YARIN AÇILIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sancaktepe, Güncel, Haber

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