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SANCAKTEPE'DEKİ SALGIN HASTANESİ ÇALIŞMALARINDA İKİNCİ GÜN

Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde devam ediyor.

08.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:40
Sancaktepe 'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde devam ediyor.
Haber Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul 'a iki salgın hastanesi yapılacağını açıklaması sonrası salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor. Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde sürüyor. Alanda iş makinelerinin çalıştığı görülürken, sabah saatlerinde hastanenin yapılacağı şantiye alanına yeni iş makineleri de getirildi. Çalışmaların 45 gün içinde bitirilmesi hedeflenirken, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki salgın hastanelerinin salgından sonra da kullanılacağı öğrenildi. SANCAKTEPE’DEKİ SALGIN HASTANESİ ÇALIŞMALARINDA İKİNCİ GÜN

Kaynak: DHA

Etiketler: Sancaktepe, İstanbul, DHA, Güncel

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SANCAKTEPE'DEKİ SALGIN HASTANESİ ÇALIŞMALARINDA İKİNCİ GÜN
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