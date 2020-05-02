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SANCAKTEPE'DEKİ SALGIN HASTANESİNDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sancaktepe'deki bin yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

02.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:08
Sancaktepe'deki bin yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havadan da görüntülenen inşaat alanında bazı bölümlerin çatıları tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sayısız işçi ve iş makinesinin çalıştığı alanda hastanenin bazı bölümlerinin duvarları yerleştirilirken bir kısmının çatılarının ise tamamlandığı görüldü. Öte yandan hastane içindeki yolların asfalt döküm çalışmaları yapılırken inşaat çalışmaları havadan da görüntülendi. SANCAKTEPE’DEKİ SALGIN HASTANESİNDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Güncel, Haber

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