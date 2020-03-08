Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi ölü, 1 kişi yaralandı
Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
08.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:15
Sancaktepe 'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Safa Mahallesi Cami Sokağı'ndaki iki aparmanın önündeki rögarlardan kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri müteahhit Şeker Ş'den sorunun çözülmesini istedi.
Olay yerine gelen Şeker Ş. ile apartman sakinleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine apartman sakinlerinden Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile müteahhit Şeker Ş. silahla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seyithan Ö. ve Alican Ö. yapılan müdahaleye kurtarılamadı. Şeker Ş'nin tedavisi sürüyor.
Bu arada polisin çevrede aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.
Olaya karıştığı tespit edilen bazı kişilerin ise yakalanmasına çalışılıyor.
İddiaya göre, Safa Mahallesi Cami Sokağı'ndaki iki aparmanın önündeki rögarlardan kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri müteahhit Şeker Ş'den sorunun çözülmesini istedi.
Olay yerine gelen Şeker Ş. ile apartman sakinleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine apartman sakinlerinden Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile müteahhit Şeker Ş. silahla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seyithan Ö. ve Alican Ö. yapılan müdahaleye kurtarılamadı. Şeker Ş'nin tedavisi sürüyor.
Bu arada polisin çevrede aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.
Olaya karıştığı tespit edilen bazı kişilerin ise yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi ölü, 1 kişi yaralandı
Etiketler : Sancaktepe, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Güncel
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
Güncel
Eşini uyurken baltayla öldüren kişi, tavana ip atıp kendini astı