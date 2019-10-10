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Sancaktepe'deki siteye duvarı tırmanarak giren hırsızlar kamerada

İstanbul Sancaktepe'de kimliği belirsiz 2 kişi, duvarına tırmanarak girdikleri site içindeki daireden 140 bin TL tutarında döviz ile 100 bin TL değerinde altın alıp kaçtı.

10.10.2019 12:51Sancaktepe'deki siteye duvarı tırmanarak giren hırsızlar kamerada

İstanbul Sancaktepe'de kimliği belirsiz 2 kişi, duvarına tırmanarak girdikleri site içindeki daireden 140 bin TL tutarında döviz ile 100 bin TL değerinde altın alıp kaçtı. Şüpheliler, kaçarken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

6 Ekim akşamı meydana gelen hırsızlık olayı şöyle gerçekleşti: Kimliği belirsiz 2 kişi, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'ndeki siteye duvarı tırmanarak girdi. Ardından da kimsenin bulunmadığı 2'nci kattaki daireye balkon kapısından girdi. İkili evde buldukları 100 bin TL değerinde altın ile 140 bin TL tutarındaki dövizi alıp kaçtı.

KAPIYI İÇERİDEN SÜRGÜLEMİŞLER

İlerleyen saatlerde eve gelen daire sahibi, kapıyı açmak istedi. Ancak kapının arkadan sürgülü olduğunu fark etti. Balkondan girdiği evin darmadağın olduğunu görünce de polisi aradı. Polis evde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçarken de sitenin duvarından tırmanan 2 hırsız, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, ikiliyi yakalamak için araştırma başlattı.

Görüntü dökümü

-Hırsızların site içerisinde yürümesi

-Hırsızların duvara tırmanarak kaçışı

-Hırsızın geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşması



Sancaktepe, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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