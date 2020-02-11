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Sancaktepe'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

Sancaktepe'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

11.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:30Sancaktepe'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı
'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" konusundaki çalışmalarda, Merve ve Hilal mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edildi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda yaklaşık 12 gram eroin, 1 ruhsatsız tabanca, bin 420 lira ve fişek ele geçirildi.
"Kasten yaralama", "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" gibi suçlardan kayıtları olan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Sancaktepe, Güncel

Kaynak: AA

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