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Sancaktepe'den deprem bölgesine 2 TIR yardım malzemesi gönderildi

SANCAKTEPE Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.

27.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:21Sancaktepe'den deprem bölgesine 2 TIR yardım malzemesi gönderildi

SANCAKTEPE Belediyesi, ve 'da yaşanan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı. Belediye tarafından ilçe halkının katkılarıyla toplanan 2 TIR'lık, kışlık kıyafet, battaniye ve gıda malzemeleri, AFAD koordinesinde depremzedelere verilmek üzere yola çıkarıldı.

Cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkez üssü olmak üzere Malatya'da da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.8 şiddetindeki depremin ardından her iki ile de yardımlar ulaşmaya devam ediyor. Belediyesi de ilçe halkının desteğiyle belirli noktalarda kurduğu çadırlarda 2 TIR yardım malzemesi topladı.

SANCAKTEPE'DEN ELAZIĞ SEFERBERLİĞİ

Cumartesi günü başlatılan ve 24 saat boyunca Sancaktepe İlçesi'nin belediye binası, Samandıra, Yenidoğan ve Sarıgazi Hacı Fitnat Camii önündeki çadırlarda 2 TIR yardım malzemesi toplandı. Sancaktepe Belediyesi ve ilçe halkının destekleriyle toplanan malzemeler, AFAD koordinesinde Elazığ ve Malatya'da ki depremzede vatandaşlara verilmek üzere Sancaktepe'den yola çıktı.

İlçe halkının tek yürek olarak katıldığı yardım kampanyasında deprem mağdurlarına yönelik olarak battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, hazır gıdalar başta olmak üzere giysi ve yiyecek yardımı da Elazığ ve Malatya'da ki depremzedelere ulaştırılacak.



Sancaktepe, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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