Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yetenek Avında! Öğrencilere Ödül Yağacak

Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ve öğrencilerin sosyo kültürel becerilerinin gelişimi hedeflenerek hazırlanan proje ile ortaokul düzeyinde okuyan öğrenciler, yeteneklerini jüri önünde göstererek kendilerini kanıtlamaya çalışıyor.

ÖĞRENCİLER PROBLEM ÇÖZME YETENEKLERİNİ GELİŞTİRECEK

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ortaokul kurumlarında eğitim gören öğrenciler, yapılan proje ile akademik, sosyal ve kültürel alanlardaki ilgi, bilgi ve becerilerini bilimsel, birey ya da takım becerilerini kullanarak sonuca ulaşmaya çalışıyor. Farklı etaplar ile öğrencilerin probleme ilişkin farklı yönlerden bakabilmelerini sağlamak adına temelinde de öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmenin hedeflendiği projeye 29 okul ve bu okullaradan gelen 145 öğrenci katılım sağladı.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLER VERİLECEK

Öğretmenler tarafından oluşturulan, 4 eğitimcinin bulunduğu jüri ile ilgili alanlarda başarılı öğrenciler belirlenerek 26 Nisan'da yapılacak törenle öğrencilere ödül/ödüller verilecek.