Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi

SANCAKTEPE Kuzey Marmara
Otoyolu'nda tekstil malzemeleri taşıyan TIR bariyerlere çaptıktan sonra yan yattı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen TIR'daki malzemeler yola saçılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara
Otoyolu Paşaköy
mevkii Yavuz Sultan Selim
Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddialara göre 27 J 1092 plakalı TIR'ın sürücüsü Halis Çakır bilinmeyen bir nedenle TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR bariyerleri parçaladıktan sonra yan yattı. Tekstil malzemeleri taşıyan TIR yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.
MALZEMELER YOLA SAÇILDI
Kazayı sürücü yara almadan atlatırken TIR'daki malzemeler yola saçıldı. Polis
ekipleri ve otoyol
görevlileri dubalar koyarak çevre güvenliğini aldı. Görevliler vinç yardımıyla otoyola saçılan malzemeleri yol kenarına aldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü bir şeklide verildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. - İstanbul
Marmara, TEM Otoyolu, Güncel
Kaynak: DHA