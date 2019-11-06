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Sancaktepe'nin altın çocukları

Sancaktepeli sporcular, ülkemizi Dünya Şampiyonalarında gururla temsil etmeye devam ediyor.

06.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:14 Sancaktepe'nin altın çocukları
Sancaktepeli sporcular, ülkemizi Dünya Şampiyonalarında gururla temsil etmeye devam ediyor.

En son Romanya- Costanta'da düzenlenen 'Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, Sancaktepe Belediye Gençlik Spor Kulübü sporcusu Adem Çelik 80+ kg Genç Erkeklerde finalde Rus rakibini yenerek dünya şampiyonluğuna ulaşırken, U23 Dünya Güreş Şampiyonasında ülkemizi 79 kiloda temsil eden Ramazan Sarı ise üçüncülük mücadelesinde ABD'li rakibi Mc Byrde'yi 8-3 mağlup ederek bronz madalyayı ülkemize getirdi.

Başarılı sporcuları makamında kabul eden Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü elde edilen başarılardan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, başarılı sporcularımızı tebrik etti. Başkan Döğücü; "Tüm dünyada ülkemizi temsil edecek azimli ve başarılı sporcuları yetiştirmek için çalışıyoruz. Sancaktepe Belediyespor olarak yetenekli ve başarılı sporcuları yetiştirip, ata sporumuz güreşte, bilek güreşinde, uzak doğu sporları ve diğer amatör branşlarda geleceğin Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarını Sancaktepe ilçemizden çıkartacağız" dedi. - İSTANBUL

Sancaktepe Belediye, Sancaktepe, Romanya, Güncel

Kaynak: İHA

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