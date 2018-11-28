Sancaktepe Şehitlerinin Ailelerine Taziye Ziyaretinde Bulundu

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:56



28 Kasım 2018 Çarşamba 17:56

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.Bakan Akar'a ziyaretlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti. Akar ile beraberindeki heyet, ilk olarak Şaylan'ın Maltepe'deki baba evinin önünde kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Akar ve komutanlar, şehidin annesi Sermin Gözden, eşi Alev Şaylan ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Akar ve komutanlar daha sonra şehit Bekli'nin Yenimahalle'deki baba evinin önünde kurulan taziye çadırını ziyaret etti ve şehidin ailesine taziye dileklerini iletti. Akar, taziye ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizle övüneceğimiz çok şey var. Son dakikaya kadar büyük bir kahramanlık, fedakarlık gösterdiler ve büyük bir faciayı önlediler. İndikleri yer avuç içi kadar bir yer. Helikopteri indirme sırasında bir hata, yanlışlık olsaydı belki de onlarca kişi hayatını kaybedebilirdi. Çok ciddi faciayla karşılayabilirdik" diye konuştu. Şehitlerin öngörüleri ve akıllarıyla kahramanlık ve fedakarlıklarını birleştirdiğini, böylelikle büyük bir facianın önüne geçtiğini vurgulayan Akar, "Hepimizin başı sağ olsun" dedi.(İHA)