Sancaktepe, Türkiye'nin En Büyük Hastanesine Sahip Olacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de 4 bin 100 yataklı Türkiye'nin en büyük hastanesinin yapılacağını belirterek, "Burada, 15 bin Sancaktepeli kardeşimize iş sağlanacak. Okullar, hastaneler, fabrikalar, şan şöhret olsun diye yapılmıyor. Yapılan her eser, AŞ demek, iş demek." dedi.Yıldırım, Sancaktepe'de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluştu.Burada konuşan Yıldırım, 10 gün sonra sandığa gidileceğini ifade ederek, İstanbul'un farklı din, mezhep ve etnik grupların merkezi ve Türkiye'nin bir özeti olduğunu söyledi.Gök kubbenin altında hoş bir sada bırakmak için çalıştıklarını anlatan Yıldırım, "Farklı etnik kimlikte olabiliriz ama inancımız, vatanımız, dinimiz ve kültürümüz birdir. Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Eğer öyle olsaydı, burası çok sıkıcı bir ülke olurdu. Uzlaşma ve buluşma zeminimiz, demokrasi, hukuk devleti ve kardeşliğimizdir. Bir birimizle öyle kaynaşmışız ki, bizi kimse ayıramıyor." diye konuştu."Et de biziz, tırnak da biziz"İstanbul'da inşa edilen dünyanın en büyük havalimanı yapımında bir kadının imzasının olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:"O havalimanının gerçek kahramanı bir kadındır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak'tır. Kulağıma, 'Şeyma Hanım, bir kadındır. Bu işleri yapabilir mi?' gibi şeyler geliyor. Nüfusumuzun yarısı kadınlardan oluşuyor. Bizleri dünyaya getiren kadınlardır. Şeyma Hanım, Sancaktepe'yi parmakla gösterilecek bir ilçe haline getirecek. Kadınlar, ona çok destek veriyor. Ama biz daha fazla çalışıp destek vereceğiz. Hani bir laf var. Etle tırnak gibiyiz. Bunu düzeltiyorum. Etle tırnak gibi değiliz. Et de biziz, tırnak da biziz. Farkımız, yok. Tek bendeniz, canız, kardeşiz. Ayrımız gayrımız yoktur. Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Bu salonda olanların tenleri, renkleri farklıdır. Ancak hepimizin göz yaşlarının renkleri aynıdır."Binali Yıldırım, seçime çok az bir süre kaldığına dikkati çekerek, 10 gün sonra sandık başına gidileceğini ve yerel yönetimlerde idarecilik yapacakların 5 yıllığına seçileceğini hatırlattı.Bunun bir yerel seçim olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Biz burada yaşıyoruz. Sancaktepe'de hayatımızı kolaylaştıracak ve bizi daha mutlu edecek neler yapılacak? Buna bakmamız lazım. Bu işle ilgili projelerimiz var. Eğitime verdiğimiz önemi hepiniz biliyorsunuz. 2002 yılında iktidara geldiğimizde en büyük bütçeyi savunmaya harcıyorduk. Halbuki, eğitim çok daha önemliydi. Daha sonraki yıllarda eğitime daha fazla bütçe ayırdık. Eğitim olmazsa olmaz. İnsana yapılan yatırım, nesilden nesile devam eder. Onun için gençlerimizi çok fazla önemsiyoruz. Eğitimde kaliteyi daha da artıracağız. Çünkü gençler bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı."Türkiye'nin en büyük hastanesi yapılacak"AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Sancaktepe'de Türkiye'nin en büyük hastanesinin inşa edileceğini belirterek, şunları anlattı:"4 bin 100 yataklı bir hastane kuracağız. Burada 15 bin Sancaktepeli kardeşimize iş sağlanacak. Okullar, hastaneler, fabrikalar, şan şöhret olsun diye yapılmıyor. Yapılan her eser, AŞ demek, iş demek. Havaalanları, demir yolu, hava yolu kısacası altyapı olmazsa, insanlar nasıl oraya gidip iş yapacak? 15 yılda altyapıya çok yatırım yaptık. Bu yurdun her köşesinde, bu ülkeye sahip çıkan insanlara hizmet yapmak boynumuzun borcudur. Kardeşi kardeşe düşürmek için çalışan zaten çok. Bize düşen, nifak tohumu ekenlere bir cevap vermektir."Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nu yıldırım hızıyla bitireceklerini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:"Otoparklar yapılacak. Hanımları da unutmuyoruz. Evlerde yapılan el ürünlerinin satılması için aracılık yapacağız. Çalışan hanımlara, evlatlarını bırakacakları çocuk yuvaları yapacağız. Her mahallede bir kreş mutlaka olacak. Bunların hepsinin hesabını kitabını yaptık. Sancaktepe'nin her mahallesinde mutlaka bir park olacak. Ayrıca yeşil yol projemiz var. Toplam 540 bin metrekarelik bir yeşil ağ projemiz var. Ayrıca Sancaktepe, İstanbul Anadolu Yakası'nın belediye yönetim merkezi oluyor. Sizlere çok daha yakın olacağım. Sizlerle daha fazla görüşeceğim. Burada, akıllı şehir yönetim merkezini Sancaktepe'ye yapacağız."AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü de ilçeye büyük hizmetler yapacaklarını anlattı.Sancaktepe'de farklı kültürel kimliklere sahip insanların yaşadığına dikkati çeken Döğücü, "Biz de damdan düşeniz. Kendimize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyin bir başkasına yapılmasını istemeyiz. Sancaktepe kardeşliği, bütün Türkiye'ye gösterecek. Sancaktepe'ye çok güzellikler kazandıracağız. Sancaktepe, İstanbul'un kalbi olacak. Projelerimiz hazır. Sancaktepe, bizimle birlikte en güzel hizmete ulaşacak." dedi.Sancaktepe AK Parti İlçe Başkanı Adil Kandemir'inde bir konuşma yaptığı toplantı, Binali Yıldırım'a günün anısına hediye takdimi ile sona erdi.