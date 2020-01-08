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"Sancaktepe'yi tiyatronun ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz"

Sancaktepe Belediyesi, kültür sanat sezonunun başlamasıyla birlikte birçok yeni oyunu tiyatro severlerle buluşturuyor.

08.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:50

Belediyesi, kültür sanat sezonunun başlamasıyla birlikte birçok yeni oyunu tiyatro severlerle buluşturuyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Sancaktepe'yi tiyatronun ve sanatın merkezi haline getirmenin çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve yönetmenliğini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yaptığı İskender Pala'nın ölümsüz eseri "Leyla ile Mecnun" Sancaktepe'de sahnelendi. Başkan Av. Şeyma Döğücü'nün de yerinde takipte ettiği oyun, sade dans düzeni, dekor, ilgi çekici ışık tasarımı ve dönemi yansıtan kostümleriyle büyük bir aşkı anlatıyor.

"TÜM SANATÇILARA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Oyun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik ederek çiçek takdiminde bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada "Halkımızın çok teveccühünü aldık. Biz de Sancaktepe'yi tiyatronun sanatın merkezi haline getirmenin çalışmalarını yapıyoruz. Kültür Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde devlet tiyatrolarımızı ayda bir olmak üzere Sancaktepemiz'de bundan sonra sanatçılarımız ile birlikte buluşturacağız. Bu akşam sahnelenen oyun ise tam manasıyla duygulu, romantik, insan sevgisini ve aşkı hatırlatan, 'sevda için, aşk için can verilir' dedirten şahane bir oyun. Eseri yazan İskender Pala'ya, yönetmen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'a ve emek veren tüm sanatçılara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.



Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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