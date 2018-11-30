Sanchez'den Manchester United'a Kötü Haber

Ligde yarın yapacakları Southampton
maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Manchester United
Teknik Direktörü Jose Mourinho
, antrenmanda dizinden sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini açıkladı.
Sanchez'in 2019'dan önce takımdaki yerini almasının zor göründüğü İngiliz basınına yansıdı.
Arsenal
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'dan büyük umutlarla transfer edilen Sanchez, bu sezon ligde ve Avrupa
'da 12 maçta forma giyerken, tek golünü Newcastle United'a attı.