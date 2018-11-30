30 Kasım 2018, 17:07
»»

Sanchez'den Manchester United'a Kötü Haber

Sanchez

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Şilili yıldızı Alexis Sanchez, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyebilir.

Ligde yarın yapacakları Southampton maçı öncesi basın toplantısı  düzenleyen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda dizinden  sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini  açıkladı.
Sanchez'in 2019'dan önce takımdaki yerini almasının zor göründüğü  İngiliz basınına yansıdı.
Arsenal'dan büyük umutlarla transfer edilen Sanchez, bu sezon ligde ve  Avrupa'da 12 maçta forma giyerken, tek golünü Newcastle United'a attı.
Jose Mourinho,Southampton,Manchester United

YORUMLAR