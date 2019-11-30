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Sandal alabora oldu: 1 ölü

Sakarya'nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü.

30.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:50Sandal alabora oldu: 1 ölü
Sakarya'nın ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü. Alabora olan sandaldan 1 kişi kurtulurken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ferizli ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi ile Karasu ilçesi sınırında bulunan Akgöl'e balık tutmak için giden H.Y., M.E., A.D. isimli 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü. düşen H.Y. ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Gölde kaybolan 2 kişi için de arama çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan arama sonucunda A.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler M.E.'yi aramaya devam ediyor.
(Remzi Şimşek/İHA)

Ferizli, Göle, Güncel

Kaynak: İHA

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