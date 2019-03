Sandal: "Bayraklı'da Seçime Hazırız"

Kaynak: İHA

Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerin huzur ve güven ortamı içinde geçmesini dileyen Millet İttifakı Ortak Adayı ve CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal , dev bir kadroyla Bayraklı'da seçime hazır olduklarını açıkladı. 25'i avukat olmak üzere toplam 2 bin 785 kişinin seçim günü Bayraklı'da görev başında olacağını belirten Sandal "Etnik, dini, siyasi hiçbir ayrım yapmadan toplumun tüm kesimleriyle bir arada olduk. Halkımızdan büyük ilgi gördük. Geldiğimiz son noktada seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda geçmesini temenni ediyorum. Şimdi Bayraklı zamanı, şimdi CHP zamanı" dedi.Her gün ortalama 15-16 saat çalıştıklarını ve Bayraklı'nın her sokağına, her kahvesine, her esnafına gitmeye, her haneye ulaşmaya çalıştıklarını belirten Sandal, tüm bunların sonucunda halkın gönlüne girmeyi başardıklarını söyledi. Sandal, şöyle konuştu:"Girilmedik ev, ziyaret edilmedik esnaf, çalmadık kapı, ulaşılmadık vatandaşımızı bırakmamaya çalıştık. Geçmişte hangi siyasi partiye oy verirse versin, hangi etnik ya da dini kimliği taşırsa taşısın tüm vatandaşlarımızla buluştuk, dertlerini dinledik, hayata geçireceğimiz projeleri anlattık. Tüm bunların sonucunda halkımızın gönlüne girebilmek bize onur verdi, güç verdi. Tüm bu seçim çalışmalarının ardından Pazar günü vatandaşlarımız sandık başına giderek demokratik tercihi ortaya koyacak. Bu kapsamda seçimlerin huzurlu ve güvenli ortamda geçmesi için biz de tüm tedbirlerimizi aldık. Seçim günü, Bayraklı'da seçim güvenliği için 25 avukatımız hazır bulunacak. Ayrıca 700 sandığımızın her birinde bir asil bir yedek üye olmak üzere toplam bin 400 arkadaşımız görev alacak. Müşahitlerimiz, bina sorumlularımız da seçim günü oy verme işleminin güvenli ve huzurlu ortamda geçmesi için çalışacak. Ayrıca, seçimin sonucunu anında alabilmek için de bir bilişim merkezi kurduk. Sandık görevlilerimizden gelen sonuçlar anında bilişim sorumlularımız aracılığıyla sisteme girilecek. Seçimin huzur ve güven ortamı içinde geçmesini, ülkemize, İzmir 'e ve Bayraklımıza hayırlı olmasını diliyorum."Bayraklı'da seçimlerin güvenliği için 700 asil, 700 yedek sandık görevlisi, bin müşahit, 17 ilçe yöneticisi, 25 avukat, 53 okul bilişim sorumlusu, 240 okul bina sorumlusu, 37 meclis üyesi, 13 sandık sonuç giriş sorumlusu olmak üzere toplam 2 bin 785 kişi görev başında olacak. - İZMİR