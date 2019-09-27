Sandal: En fazla altyapı çalışması Bayraklı'da

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle gezileri kapsamında meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle Alpaslan, 75. Yıl ve Cengizhan mahallelerini ziyaret etti. Alpaslan Mahallesi Muhtarı Fahri Karatay ile mahalle sakinlerinin sorunlarını görüşen Sandal, pazar yerine servis, yağmur suyu kanalı, yol kenarlarına bırakılan molozların kaldırılması, park ve çevre düzenlemesi gibi talepleri aldı. Sıkıntıların acilen giderilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. 75'inci Yıl Mahalle Muhtarı Selma Tortoç'tan da mahallenin ihtiyaçlarını dinleyen Sandal, burada gerçekleştirilecek projeler hakkında da bilgiler aktardı. Park, bahçe düzenlemesi, kaldırım yenileme, çöp konteyneri, kreş ve geri dönüşüm konusundaki istekleri de alan Sandal, ilk etapta çözülebilecek konular için bir an önce çalışmaların başlamasını istedi.

SİHİRBAZLIK YAPIYORUZ

Birçok bölgede tonlarca asfaltlama yapıldığını vurgulayarak, ilçenin sorunlarını bildiklerini ve bu konuda gerek muhtarlardan gerekse vatandaşlardan destek beklediklerini ifade eden Başkan Sandal, "Şu an sihirbazlık yapıyoruz. Belediyenin gelirleri belli. Gelirlerimiz maaşlara ancak yetiyor. İlçemizdeki sorunları görüyoruz, biliyoruz; parklar, spor alanları, oyun grupları, yollar, kaldırımlar gibi alanlarda değişime yenilenmeye ihtiyaç var. Zamanla hepsini yapacağız. Bugüne kadar 11 yeni park yaptık. 30 parkın zeminini yapıp, bakımlarını gerçekleştirdik. Sosyal tesislerimizi elden geçirdik. 50 okulumuzun bakım ve onarımını yaptık. Bu kentin potansiyeli var. Bugüne kadar gerçek meselelerin çözümü için çalışılmamış. Biz inanıyoruz ki, bir sorunun çözülebilmesi için konunun tüm bileşenlerinin hem fikir olması lazım. Örneğin kentsel dönüşüm ile ilgili 5 temel sorunu tespit edip, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile görüşeceğiz. Ortaya çıkacak projeyi de halka soracağız ve her kesimin onayı olan bir modeli hayata geçireceğiz" diye konuştu. Daha sonra 75. Yıl Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Sandal, düğün salonu olarak kullanılan alanın yerine kreş yapmayı planladıklarını ve Cengizhan'da farklı bir bölgeye yeni bir düğün salonu kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

CENGİZHAN'A SOSYAL TESİS

Muhtarlarla aynı zamanda sorun olan sokakları da tek tek gezen ve bu sırada gerek esnaf gerekse vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Sandal, Cengizhan Mahallesi'nde ise Muhtar Taner Kanbur ile kentsel dönüşüm, park düzenlemeleri, çöp konteyneri, gürültü kirliliği oluşturan anons yapan hurdacıların önlenmesi, aydınlatma ve doğalgaz konularındaki ihtiyaçları konuştu. Cengizhan Mahallesi'ndeki Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı içinde yapılması planlanan sosyal tesis ile ilgili de bilgi veren Başkan Sandal, parktaki tuvalet sorununun da çözüleceğini söyledi. İlçeye vatandaşların rahat nefes alabileceği,yeni bir kafeterya kazandıracaklarını dile getiren Sandal, "Daha güzel bir Bayraklı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.