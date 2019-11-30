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Sandalları alabora olduktan sonra kayıp olan 2 kişiden 1'i daha bulundu

Sakarya'nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü.

30.11.2019 21:41 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:46Sandalları alabora olduktan sonra kayıp olan 2 kişiden 1'i daha bulundu
Sakarya'nın ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü. Alabora olan sandaldan 1 kişi kurtuldu. 1 kişi kaybolduktan kısa süre sonra bulunurken 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Ferizli ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi ile Karasu ilçesi sınırında bulunan Akgöl'e balık tutmak için giden H.Y., M.E., A.D. isimli 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü. düşen H.Y. ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Gölde kaybolan 2 kişi için de arama çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan arama sonucunda A.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler M.E.'yi aramaya devam ediyor. - SAKARYA

Ferizli, Göle, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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