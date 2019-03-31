Sandalye Taşınarak Geldiği Sandıkta Oyunu Kullandı

Kaynak: DHA

ÇORUM'da parkinson hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Yaşar Kumkayır (70), sandalye üzerinde taşınarak getirildiği sandık başında oyunu kullandı.Çorumlu seçmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere, sabah saatlerinden itibaren sandık başlarına gitti. Kentte yaşayan ve parkinson hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Yaşar Kumkayır da, oy kullanmak üzere eşi Fatma Kumkayır ile birlikte Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bahçelievler İlköğretim Okulu'na geldi. Yürümekte zorluk çeken Yaşar Kumkayır, çevredekilerin yardımıyla oturtulduğu sandalyede taşınarak getirildiği sınıftaki 1019 nolu sandıkta oyunu kullandı. Merdivenleri çıkmakta güçlük çeken Kumkayır'ın imdadına çevredekiler yetişirken yaşlı adam yardım edenlere teşekkür etti ve "Zor da olsa oyumu kullanıp vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Mutluyum" dedi. Eşi Fatma Kumkayır ise "45 yıllık evliyiz ve zor da olsa oyumuzu kullandık" dedi.- Çorum