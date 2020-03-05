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Sandalyeden düştü, 17 gün sonra yaşamını yitirdi

İZMİR'in Tire ilçesinde, sandalyeden düşüp başını beton zemine çarparak ağır yaralanan Saygın Çöl (40), kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

05.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:55Sandalyeden düştü, 17 gün sonra yaşamını yitirdi

İZMİR'in ilçesinde, sandalyeden düşüp başını beton zemine çarparak ağır yaralanan Saygın Çöl (40), kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

Tire'de evinin bahçesinde, 17 Şubat günü arkadaşıyla oturan Saygın Çöl, kalkmaya çalışırken sandalyeden düşüp, başını beton zemine çarptı. Ağır yaralanan Çöl, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çöl, burada ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Çöl, 17 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün sabah saatlerinde kaybetti.



İzmir, Tire, Güncel

Kaynak: DHA

5.03.2020 19:58:21