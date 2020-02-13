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Sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını gasbettiler (2)

TUTUKLANDILAR Muğla'da barakasına ziyaretine gittikleri Kemal Ç.'yi (64), sandalyeye bağlayıp, dövdükten sonra kredi kartları ve bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 2'si daha yakalandı.

13.02.2020 21:43 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:43Sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını gasbettiler (2)

TUTUKLANDILAR

'da barakasına ziyaretine gittikleri Kemal Ç.'yi (64), sandalyeye bağlayıp, dövdükten sonra kredi kartları ve bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 2'si daha yakalandı. Dün yakalanan Günay B'nin (28) ardından bugünde Mert İ. arkadaşının evinde, Bedirhan G. ise Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir apartta gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı. Günay B.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Bin lirayı arkadaşıma borç verdim. Şifresini öğrendiğim kredi kartlarından bir türlü para çekmeyi beceremedim. Sinirlendiğim için hepsini kırıp çöpe attım. Olan oldu, son pişmanlık fayda etmez" dediği öğrenildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -



Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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