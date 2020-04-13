Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sanders, ABD Başkanlık yarışında Biden'ı destekleyeceğini açıkladı

Vermont Senatörü Bernie Sanders, ABD başkanlık yarışında kampanyasını geçen hafta askıya almasının ardından bugün eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceğini açıkladı.

13.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:00
Sanders, ABD Başkanlık yarışında Biden'ı destekleyeceğini açıkladı
Vermont Senatörü Bernie Sanders, ABD başkanlık yarışında kampanyasını geçen hafta askıya almasının ardından bugün eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceğini açıkladı.
ABD başkan aday adaylığı yarışı devam ederken, Demokrat Parti'den aday olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, geçen hafta seçim kampanyasını askıya aldığını duyurdu. Sanders, bugün başkanlık yarışında rakibi olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceğini açıklarken, internet üzerinde Biden ile ortak yayına çıktı. Sanders, ortak yayında ABD'de yaşayan her kesimden vatandaşa Biden'ı destekleme çağrısında bulundu. Sanders, "Tüm Amerikalıları her bir Demokrat'ı, her bir bağımsızı, çok sayıda Cumhuriyetçi'yi, benim de desteklediğim adayınıza destekte birleşmeye çağırıyorum. Trump'ı bir dönemlik başkan yapmalıyız. Bunun olması için elimden gelen ne varsa yapacağım" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Joe Biden, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
DSÖ’den korona yasaklarını kaldırmak isteyen ülkelere hayati uyarı Haberler
DSÖ'den korona yasaklarını kaldırmak isteyen ülkelere hayati uyarı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Vladimir Putin’den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Haberler
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Haberler ›› Güncel ››Sanders, ABD Başkanlık yarışında Biden'ı destekleyeceğini açıkladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:02: GÜNDEM ÖZETİ / 14 Nisan 2020 - Haber 00:00: Annesiyle kavga eden babasını öldürdü - Haber 00:00: Singapur'da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış - Haber 23:53: - Hafter Trablus'ta sivil yerleşim yerlerine saldırdı - Haber 23:50: Libya'da Hafter'e ağır darbe: BAE'ye ait 6 panzer ve 10 tank ele geçirildi - Haber 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil - Haberler 22:56: Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler