Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Sorgulama Aracı

31 Mart Yerel Seçimleri sona erdi. Tüm Türkiye vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandı. Resmi olmayan seçim sonuçları açıklandı. Vatandaşlar, sandığımdan kim çıktı ve sandığımdan hangi parti çıktı sorularının cevabını merak ediyor. Peki sandığınızdan hangi partiye kaç oy çıktı? İşte bunu öğrenebileceğiniz sandık sonuç sorgulama aracı...

SANDIKLAR AÇILDI

Türkiye genelinde sandıkların çoğu açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre üç büyükşehrin ve belediyelerin kazananı belli oldu.

SEÇİM SORGULAMA SİSTEMİ

Vatandaşlar oy kullandığı sandıktan hangi partiye kaç oy çıktığını CHP'nin seçim sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. YSK ise sandık sorgulama hizmetini resmi sonuçların açıklanmasının ardından açacak.

Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sandık takip, kontrol aracına T.C. kimlik numaranızı girerek oy verdiğiniz sandıkla verileri öğrenebilirsiniz. Ayrıca il, ilçe ve sandık numarası bilgilerini girerek yerel seçim için kurulan herhangi bir sandık için verilere ulaşabilirsiniz.

SANDIĞIMDAN HANGİ PARTİ ÇIKTI?

Linke tıklayarak oy kullandığınız sandıktan hangi partiye kaç oy çıktığını görebilirsiniz.



