Sandığımdan kim çıktı? Sandığımdan hangi aday çıktı? (Sandık sorgulama aracı)

Sandığımdan kim çıktı, hangi parti çıktı? 23 Haziran İstanbul seçimi için oy kullanımı devam ederken vatandaşlar, oy kullandığı sandıklardaki oy dağılımını merak ediyor. 39 ilçede 10 milyon 560 seçmenin oy kullanacağı Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirleyecek seçimde şimdi gözler sonuçlarda. Peki sandığınızdan hangi parti çıktı? İşte cevabı...

SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI?

Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sandık takip, kontrol aracına T.C. kimlik numaranızı girerek oy verdiğiniz sandıkla verileri öğrenebilirsiniz. Ayrıca il, ilçe ve sandık numarası bilgilerini girerek referandum için kurulan herhangi bir sandık için verilere ulaşabilirsiniz.

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SİYASİLERİN İLK MESAJLARI



Yerel seçim sonuçları merakla beklenirken siyasilerin oy kullandıkları sandıklardan kim veya hangi partilerin çıktığı belli oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu, Üsküdar 'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım , Tuzla Aydınlı Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda 1049 numaralı sandıkta eşi Semiha Yıldırım ile birlikte oyunu kullandı. Yıldırım oy verme işleminden sonra yaptığı açıklamada, "İstanbulluların verdiği kararın başımızın üzerinde yeri var" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu , Beylikdüzü 'nde 1382 nolu sandıkta oy kullandı. İmamoğlu "Tahmin ediyorum bu seçim bir çok yönüyle bundan sonraki seçimlerin stratejilerine katkı sunacak." Dedi.