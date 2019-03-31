Sandığımdan Kim Çıktı? Sandığımdan Hangi Parti Çıktı? (Sandık sorgulama aracı)

Sandığımdan kim çıktı, hangi parti çıktı? 31 Mart yerel seçimi için oyların sayımı devam ederken vatandaşlar, oy kullandığı sandıklardaki oy dağılımını merak ediyor. 30 Büyükşehir olmak üzere 81 ilde belediye yönetimini belirleyerek yerel seçimde şimdi gözler sonuçlarda. Peki sandığınızdan hangi parti çıktı? İşte cevabı...

SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI?

Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sandık takip, kontrol aracına T.C. kimlik numaranızı girerek oy verdiğiniz sandıkla verileri öğrenebilirsiniz. Ayrıca il, ilçe ve sandık numarası bilgilerini girerek referandum için kurulan herhangi bir sandık için verilere ulaşabilirsiniz.

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SİYASİLERİN SANDIKLARIN KİM ÇIKTI?

Yerel seçim sonuçları merakla beklenirken siyasilerin oy kullandıkları sandıklardan kim veya hangi partilerin çıktığı belli oldu. Buna göre İstanbul'da oy kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu AK Parti Adayı Binali Yıldırım aldı. Sandıktan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a 166, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 104 oy çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği sandıkta en fazla oyu, Yavaş aldı. Kılıçdaroğlu'nun oyunu kullandığı Arjantin İlkokulu'ndaki 4202 numaralı sandıktan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'ye 226, AK Parti'ye 68, Saadet Partisi'ne 4, Türkiye Komünist Partisi'ne 2, Demokratik Sol Parti ve Vatan Partisi'ne birer oy çıktı.

305 kişinin oy kullandığı sandıktaki 3 oy da geçersiz sayıldı.

Yavaş'ın oyunu kullandığı Çukurambar semtindeki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'ndeki 4297 numaralı sandıkta CHP birinci çıktı. Mansur Yavaş ve ailesinin oy kullandığı 340 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan sayıma göre, kullanılan 300 oydan 296'si geçerli sayıldı.

Sandıktan, CHP'ye 201, AK Parti'ye 87, Saadet Partisi'ne 8 ve geçersiz 4 oy çıkarken, 40 kişi de oy kullanmadı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun oy kullandığı Çankaya ilçesindeki Çankaya Lisesi'nde 1075 nolu sandıkta 342 kayıtlı seçmenden 273'ü oy kullandı. 7 oyun geçersiz olduğu sandıkta büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:

CHP: 224, AK Parti: 30, Türkiye Komünist Partisi: 6, SP: 4, Demokratik Sol Partisi: 1, Vatan Partisi: 1