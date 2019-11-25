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Sandık başında öldürülen müşahitlerin davasında 1 tahliye

Sandık başında öldürülen müşahitlerin davasında 1 tahliyeKIRŞEHİR - 31 Mart yerel seçimlerinde Malatya Pütürge'de sandık başında öldürülen Saadet Partili iki müşahidin katil zanlılarının yargılandığı dava Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

25.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:04
Sandık başında öldürülen müşahitlerin davasında 1 tahliye
KIRŞEHİR - 31 Mart yerel seçimlerinde Malatya 'de sandık başında öldürülen Saadet Partili iki müşahidin katil zanlılarının yargılandığı dava Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.
Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'nde sandık başında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde görev yaparken amca çocukları Hasan ve İlyas Aktaş'ın, usulsüz oy kullanımına itiraz etmeleri sonucu öldürülmüştü.
Kırşehir'de görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ö.S, Ö.S, A.S. H.S, ve C.K, Kahramanmaraş, İstanbul ve Malatya'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarını dinledi.Tutuklu sanık C.K.,'nın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.
Pütürge ilçesine 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sırasında sandık görevlileri ile bir grup arasında tartışma çıkmasıyla, 2 kişi öldürülmüş, 1 kişi yaralanmıştı.
Sandık başında öldürülen müşahitlerin davasında 1 tahliye

Pütürge, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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