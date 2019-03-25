Sandık Görevlileri Eğitimde

Seçim öncesi sandık kurulları başkanları ve görevlilerine yönelik eğitimler başladı.
Adliye konferans salonunda Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafından hazırlanan "Sandık Kurulu Eğitim Filmi"nin izlenmesiyle başlayan eğitimlerde sandık başında görev alacak görevlilere oy pusulaları, geçerli-geçersiz oy gibi hususlarda dikkat edilmesi gereken bilgiler veriliyor. Edirne
Seçim Kurulu Müdürü Sevil Cellek, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitime katılanlara seçim günü sandık hazırlanması ve seçimde oy kullanımına ilişkin bilgi verdiklerini belirtti.
Sandık kurulu görevlilerini ayrıntılı şekilde bilgilendirdiklerini dile getiren Cellek, "Seçim Kurulunca görevlendirilen sandık başkanı ve görevlilerinin görevlerine ilişkin eğitim seminerindeyiz. 4 gün boyunca devam edecek. Geçerli-geçersiz oy pusulaları, seçimde nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunda bilgilerini veriyoruz. 1 saatlik bir slayt gösterisi eşliğinde kendilerine yapılması gerekenleri izletip anlatacağız. Ardından karşılıklı soru-cevap şeklinde ilerleyip eğitimi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde seçmenlerin oy pusulalarını tek zarfa koyacağını anlatan Cellek, "Daha önceden her oy pusulasının rengine göre ayrı zarfları vardı. Bu seçimde tek zarf tek sandık sistemi uygulanacak. Tek zarfa 4 oy pusulası konulacak. Tüm oy pusulaları tek zarf içerisinde tek sandığa atılacak." diye konuştu.
Vatandaşların oy kullanmaya, TC kimlik numarası yazılı kimlik ve seçmen bilgi kağıdıyla gitmesi gerektiğini de hatırlatan Cellek, oy kullanımı sırasında YSK tarafından belirlenen kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.
Güncel
Kaynak: AA