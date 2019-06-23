23.06.2019 07:44
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sandık görevlileri "sandık yemini" etti

Sandık görevlileri "sandık yemini" ettiİSTANBUL - 24 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde görevli sandık görevlileri "sandık yemini" etti.

Sandık görevlileri "sandık yemini" etti
İSTANBUL - 24 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde görevli sandık görevlileri "sandık yemini" etti.
Bugün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenileme seçiminde görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde okullara geldi. Oy kullanma işlemi için son hazırlıklarını yapan görevliler zarflar ve pusulalar tek tek sayılıp mühürlerini kontrol etti. Görevliler hazırlıkların ardından sandık yemini etti.
Sandık görevlilerin yemini ise şöyle:
"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."Sandık görevlileri sandık yemini etti
Kaynak: İHA
İstanbul , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
07:47 Sandık görevlileri "sandık yemini" etti
07:44 Sandık görevlileri "sandık yemini" etti
06:54 Otomobil Hidroklorik asit yüklü tıra çarptı
06:50 Otomobil Hidroklorik asit yüklü tıra çarptı
06:47 Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
06:46 Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
00:55 Otomobil iki motosiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı