Sandık Seçmenin Ayağına Gitti

Edirne
'deki yatalak hastalar seyyar sandıklarda oy kullandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan vatandaşlara seyyar sandıklar götürüldü.
Edirne İlçe Seçim Kurulu seyyar sandık görevlileri, yatağa bağımlı hastaların evlerine giderek oy kullanmalarını sağladı.
Sandık görevlileri Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan felçli 53 yaşındaki Ayla Kocatürk'ün evine geldi.
Sandık görevlileri getirdikleri taşınabilir kabini Kocatürk'ün yatağının üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.
Kocatürk, oyunu kullandıktan sonra, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Edirne İlçe Seçim Kurulu seyyar sandık görevlileri gün boyunca yatağa bağımlı derecede hasta olan vatandaşlara seyyar sandıkları götürecek.
Edirne, Güncel
Kaynak: AA