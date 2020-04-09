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Sandıkçı'dan muhtarlara maske

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, korona virüsüne karşı muhtarlara maske dağıttı.

09.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:01
Sandıkçı'dan muhtarlara maske
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, korona virüsüne karşı muhtarlara maske dağıttı.

Türkiye 'ye de ölümlere yol açan salgına karşı tüm çalışmaların içinde olan Canik belediyesi, şimdide sürekli halkla iç içe olan, vatandaşa hizmet noktasında desteklerini esirgemeyen muhtarlara çevrelerine örnek olmaları ve korunaklı maske takmalarını teşvik etmek amacıyla maske dağıtımı yapıyor. İlçe halkına hizmet noktasında mahalle muhtarlarının çok büyük katkılarının olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Her zaman olduğu gibi özellikle pandemiyle mücadele ettiğimiz bu günlerde, vatandaşımıza hizmet noktasında muhtarlarımızla çok sıkı iletişim içindeyiz. Muhtarlarımızla birlikte sürekli sahada halkımızın içinde salgının önlenmesine yönelik çalışmalar içinde olduğumuzdan, muhtarlarımızın da maske takarak çevresine örnek olmasını hem de bu salgından korunarak sağlıklı bir şekilde hizmet etmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Bu amaçla 52 mahalle muhtarımıza bizzat ulaşarak salgın riskine karşı maskelerini ulaştırıyoruz. Ülkemizin güçlü olması, dimdik ayakta kalması için bizler yerel yöneticiler, muhtarlarımızla birlikte insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Muhtarlarımızın da destekleriyle inşallah en yakın zamanda bu salgını yok edeceğiz" dedi.

Salgının önlenmesine yönelik dört koldan çalışmaların devam ettiğini belirten başkan Sandıkçı, "Tüm kamu kurumlarımızın dezenfekte edilmesinin yanında, sokaklarımızın antibakteriyel sabunlu suyla yıkanması, fırınlarımızda ve pazarlarımızda hijyen denetleme çalışmalarımız, bunların yanında sosyal mesafenin korunması için yapılan denetlemelerin yanında, muhtarlarımızın da destekleriyle evlerinde kalan ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Salgın riski son bulana kadar aynı titizlikle, güç birliği içinde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İbrahim Sandıkçı, Türkiye, Canik, Güncel
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