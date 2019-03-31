- Sandıklar hasta seçmenlerin ayağına gidiyor

Kaynak: İHA

- Sandıklar hasta seçmenlerin ayağına gidiyorTOKAT - Tokat'ta 18 seyyar sandıkta 309 yatağa bağımlı seçmen oy kullandı. Tokat'ta, Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan edenler ise evlerine seçim kurulu tarafından görevlendirilen ekibin yardımı ile getirilen seyyar sandıkta oy kullandırıldı. 18 seyyar sandıkta 309 yatağa bağımlı seçmen oy kullandı: Emekli Astsubay İbrahim Bülent Demirdiş seyyar sandık uygulaması olmasa oy kullanmaya gidemeyecek olduğunu belirterek, "Hastalığım nedeni ile vatandaşlık hakkımı kullanamayacaktım ama şimdi çok şükür bir problem yok" dedi."Babamı bugün ben seçim sandığına götüremezdim"Emekli Astsubay Demirdiş'in kızı Sezin Özbay, YSK'ya seyyar sandıkta babasının oy kullanması için başvurduklarını ve kısa bir işlemin ardından başvurularının kabul edildiğini kaydetti. Herkesin vatandaşlık görevini yerine getirebilmesi gerektiğinin altını çizen Özbay, "Babamı bugün ben seçim sandığına götüremezdim. Malum oksijene bağlı. Vatandaşlık görevini yerine getiremez ise 1 oy 1 oydur, hepimiz için Türkiye'nin geleceği için bu geçerli. O yüzden bizim istediğimiz herkes oyunu mutlaka kullanmalı. Her ne şartta olursa olsun ben babama bu şekilde oyumu kullandırta biliyorsam herkes vatandaşlık görevini yapsın. Ben daha ne isterim bundan daha güzel ne olabilir ki? Sonuçta babam oyunu güzel bir şekilde kullandı" dedi.