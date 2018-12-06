Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Işıl Işıl

06 Aralık 2018 Perşembe 10:28



06 Aralık 2018 Perşembe 10:28

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi tarafından yapımına hız verilen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, caddelerin aydınlatma ve kaldırım çalışması, oturma grupları, engelli yolları tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.Yapılan çalışmalar kapsamında İstasyon Caddesinden itibaren, Yunus Emre Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki Türk bayraklı görsele kadar bütün kaldırım ve yollar yapılarak bütünlük sağlandı. Vatandaşların daha geniş kaldırımlarda yürümeleri, araçların işy erlerinin önüne park etmeleri, geceleri karanlık olması gibi problemlerin giderildiği çalışmalarda, engelli yürüyüş yolları, oturma grupları ve çöp kovaları unutulmadı.Özellikle geceleri daha fazla dikkat çeken görseller vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanırken, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı için Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e teşekkür ettiklerini ifade ettiler. İlçenin modern bir görünüm kazandığını, adeta Istanbul'un Nişantaşı semtine eş değer olduğunu belirten vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdiler. - AFYONKARAHİSAR