Sandıklı Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli için koronavirüs tedbirleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sandıklı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan personeller dönüşümlü olarak Hüdai Kaplıcaları'ndaki tesiste apart odalarda izole edilmeye başlandı.Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki açık cezaevinde görev yapan infaz ve koruma memurlarının Hüdai Kaplıcalarına apart odalarda ücretsiz olarak konaklaması için gerekli talimatı verdi.Sandıklı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, Remzi Uluşahin, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uygulamadaki amaç, personelimizin dışarıdan cezaevlerine herhangi bir hastalık getirmemesidir. Gerekli talimatlar doğrultusunda görevli 12 personelin izole edilmesi için Sandıklı Belediyesine ait Hüdai Kaplıcalarındaki tesisteki apart odalara yerleştirilmiştir. Bu çalışma, Adalet Bakanlığımızın insan sağlığına verdiği önemin bir göstergesidir. İnşallah herhangi bir hastalık olmadan buradan çıkmayı Allah bizlere nasip etsin." dedi.Sandıklı Cumhuriyet Savcısı Uğur Korkmaz da, infaz ve koruma memurlarının herhangi bir ihtiyacında kendilerine rahatlıkla ulaşabileceğini belirterek, "Personelimize kaldıkları süre boyunca, günlük üç öğün yemek vereceğiz. Ailelerin ihtiyaçları için de bir kadın, bir erkek personelimizi görevlendirdik. Bir sıkıntınız olduğu zaman biz buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA